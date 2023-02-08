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У Макрона підтвердили зустріч з Шольцом та Зеленським в Парижі

Фото: президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

підтвердив, що сьогодні в вечері в Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України з канцлером Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський після візиту у Британії може направитися до Франції.

Крім того, за інформацією західних ЗМІ канцлер Німеччини Олаф Шольц також долучиться до зустрічі в Парижі.

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Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель МакронОлаф Шольц