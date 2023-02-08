У Макрона подтвердили встречу с Шольцом и Зеленским в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

подтвердил, что сегодня вечером в Париже состоится встреча президентов Франции и Украины с канцлером Германии.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Британии может направиться во Францию.

Кроме того, по информации западных СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц также присоединится к встрече в Париже.

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