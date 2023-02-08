ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Макрона підтвердили зустріч з Шольцом та Зеленським в Парижі

Новость на русском →
Франція, Середа 08 лютого 2023 17:25
У Макрона підтвердили зустріч з Шольцом та Зеленським в Парижі Фото: президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні в вечері в Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України з канцлером Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський після візиту у Британії може направитися до Франції.

Крім того, за інформацією західних ЗМІ канцлер Німеччини Олаф Шольц також долучиться до зустрічі в Парижі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон Олаф Шольц
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"