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Макрон звонил Путину за четыре дня до вторжения в Украину: стало известно, о чем они говорили

Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне масштабного вторжения России в Украину. Разговор происходил 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Рarisien.

Инициатором разговора, судя по аудио становится Макрон. Французский президент, побывавший за несколько дней до этого в Москве и Киеве, звонит Путину и застает его в спортзале.

"Чтобы ничего не скрывать от вас, я хотел пойти поиграть в хоккей… Вот, я говорю с вами из спортзала", - говорит Путин в конце разговора Макрону, который предлагает ему встретиться с президентом США Джо Байденом.

О чем говорил Макрон с Путиным

"Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо, как мы оба, сказали мне, каковы ваши намерения", - продолжает Макрон.

На это Путин говорит следующее, указывая на президента Украины Владимира Зеленского: "Что я мог сказать? Вы сами видите, что происходит. На самом деле наш уважаемый коллега господин Зеленский ничего не делает. Он (Зеленский, - ред.) вам лжет".

Дальше Путин обвиняет Макрона в желании "пересмотреть договоренности" Минска. Макрон протестует: "Я не знаю, где ваш адвокат научился закону. Я просто смотрю на тексты и пытаюсь их применить!".

Макрон не согласился с такой трактовкой, что привело к бурному обсуждению. На сетование Путина о том, что предложения боевиков "не слышат", Макрон, как следует из фильма, ответил: "Нам наплевать на предложения сепаратистов!", обосновав это тем, что они не являются стороной Минских соглашений.

В конце концов, Путин согласился на предложение Макрона встретиться с президентом США Джо Байденом, однако настоял на том, чтобы дата саммита пока не назначалась, поскольку его нужно подготовить.

Отметим, что 20 февраля президент Франции провел несколько телефонных переговоров по ситуации в Украине. За сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (дважды), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что 20 февраля Путин и Макрон говорили об Украине. Речь шла об обострении ситуации на Донбассе.

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Владимир ПутинЭммануэль Макрон