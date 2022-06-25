Макрон дзвонив Путіну за чотири дні до вторгнення в Україну: стало відомо, про що вони говорили

Президент Франції Еммануель Макрон говорив із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну. Розмова відбувалася 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Рarisien.
Ініціатором розмови, судячи з аудіо, стає Макрон. Французький президент, який побував за кілька днів до цього в Москві та Києві, дзвонить Путіну і застає його у спортзалі.
"Щоб нічого не приховувати від вас, я хотів піти пограти в хокей... Ось, я говорю з вами зі спортзалу", - каже Путін наприкінці розмови Макрону, який пропонує йому зустрітися з президентом США Джо Байденом.
"Я хотів би, щоб ви спочатку дали мені своє розуміння ситуації і, можливо, абсолютно прямо, як ми обидва, сказали мені, які ваші наміри", - продовжує Макрон.
На це Путін каже наступне, вказуючи на президента України Володимира Зеленського: "Що я міг сказати? Ви самі бачите, що відбувається. Насправді наш шановний колега пан Зеленський нічого не робить. Він (Зеленський, - ред.) вам бреше".
Далі Путін звинувачує Макрона у бажанні "переглянути домовленості" Мінська. Макрон протестує: "Я не знаю, де ваш адвокат навчився закону. Я просто дивлюся на тексти і намагаюся їх застосувати!".
Макрон не погодився з таким трактуванням, що призвело до бурхливого обговорення. На нарікання Путіна про те, що пропозиції бойовиків "не чують", Макрон, як випливає з фільму, відповів: "Нам наплювати на пропозиції сепаратистів!", обґрунтувавши це тим, що вони не є стороною Мінських угод.
Врешті-решт Путін погодився на пропозицію Макрона зустрітися з президентом США Джо Байденом, проте наполягав на тому, щоб дата саміту поки не призначалася, оскільки його потрібно підготувати.
Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, що 20 лютого Путін і Макрон говорили про Україну. Йшлося про загострення ситуації на Донбасі.
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