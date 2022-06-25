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Макрон дзвонив Путіну за чотири дні до вторгнення в Україну: стало відомо, про що вони говорили

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Україна, Субота 25 червня 2022 18:31
Макрон дзвонив Путіну за чотири дні до вторгнення в Україну: стало відомо, про що вони говорили Фото: Еммануель Макрон та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Еммануель Макрон говорив із президентом РФ Володимиром Путіним напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну. Розмова відбувалася 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Рarisien.

Ініціатором розмови, судячи з аудіо, стає Макрон. Французький президент, який побував за кілька днів до цього в Москві та Києві, дзвонить Путіну і застає його у спортзалі.

"Щоб нічого не приховувати від вас, я хотів піти пограти в хокей... Ось, я говорю з вами зі спортзалу", - каже Путін наприкінці розмови Макрону, який пропонує йому зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Про що говорив Макрон із Путіним

"Я хотів би, щоб ви спочатку дали мені своє розуміння ситуації і, можливо, абсолютно прямо, як ми обидва, сказали мені, які ваші наміри", - продовжує Макрон.

На це Путін каже наступне, вказуючи на президента України Володимира Зеленського: "Що я міг сказати? Ви самі бачите, що відбувається. Насправді наш шановний колега пан Зеленський нічого не робить. Він (Зеленський, - ред.) вам бреше".

Далі Путін звинувачує Макрона у бажанні "переглянути домовленості" Мінська. Макрон протестує: "Я не знаю, де ваш адвокат навчився закону. Я просто дивлюся на тексти і намагаюся їх застосувати!".

Макрон не погодився з таким трактуванням, що призвело до бурхливого обговорення. На нарікання Путіна про те, що пропозиції бойовиків "не чують", Макрон, як випливає з фільму, відповів: "Нам наплювати на пропозиції сепаратистів!", обґрунтувавши це тим, що вони не є стороною Мінських угод.

Врешті-решт Путін погодився на пропозицію Макрона зустрітися з президентом США Джо Байденом, проте наполягав на тому, щоб дата саміту поки не призначалася, оскільки його потрібно підготувати.

Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, що 20 лютого Путін і Макрон говорили про Україну. Йшлося про загострення ситуації на Донбасі.

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