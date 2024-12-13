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Макрон звернувсь до Грузії: зрада європейських прагнень неприпустима

Франція, П'ятниця 13 грудня 2024 20:34
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Макрон звернувсь до Грузії: зрада європейських прагнень неприпустима Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Франції Еммануель Макрон сказав нинішній владі Грузії, що зрада європейських прагнень неприпустима. Тим самим він підтримав вимоги демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Президент Франції напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС звернувся до грузинського народу.

"Я хочу вірити, що існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни.. Цей діалог є відповідальністю кожного грузина. Він має дати можливість грузинам знову взяти долю у свої руки", - заявив він.

Макрон підкреслив, що "зрада європейських устремлінь" грузинського народу, записаних у Конституції Грузії, неприпустима.

"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена. Цей вибір європейського шляху є вашим суверенним рішенням, і це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі й в декількох десятках міст країни", - заявив він.

Президент додав, що у Грузії не буде надії на просування європейським шляхом, якщо мирні демонстрації придушуються непропорційним застосуванням сили, а громадські організації, журналісти та члени опозиційних партій зазнають утисків, якщо не дотримуються права на свободу висловлювання думок і зібрань.

Протести у Грузії

Нагадаємо, що 26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. Під час них перемогу здобу "Грузинська мрія".

Опозиція, своєю чергою, відмовилась визнавати результати виборів через випадки фальсифікацій та закликала до протестів.

Пізніше уряд відмовився розпочинати переговори про вступ країни до Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2028 року, після чого десятки тисяч людей зібрались в центрі Тбілісі. Протести тривають досі. Ба більше, вчора до протестів у Тбілісі приєдналися державні службовці.

РБК-Україна також писало, що вечері, 7 грудня, стало відомо про напади на мітингувальників та журналістів невідомих груп молодих людей у балаклавах.

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