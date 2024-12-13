Макрон звернувсь до Грузії: зрада європейських прагнень неприпустима

Президент Франції Еммануель Макрон сказав нинішній владі Грузії, що зрада європейських прагнень неприпустима. Тим самим він підтримав вимоги демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Эхо Кавказа ".

Президент Франції напередодні першої річниці присвоєння Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС звернувся до грузинського народу.

"Я хочу вірити, що існує шлях, який відповідає європейським прагненням країни.. Цей діалог є відповідальністю кожного грузина. Він має дати можливість грузинам знову взяти долю у свої руки", - заявив він.

Макрон підкреслив, що "зрада європейських устремлінь" грузинського народу, записаних у Конституції Грузії, неприпустима.

"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена. Цей вибір європейського шляху є вашим суверенним рішенням, і це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі й в декількох десятках міст країни", - заявив він.

Президент додав, що у Грузії не буде надії на просування європейським шляхом, якщо мирні демонстрації придушуються непропорційним застосуванням сили, а громадські організації, журналісти та члени опозиційних партій зазнають утисків, якщо не дотримуються права на свободу висловлювання думок і зібрань.