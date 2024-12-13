Макрон обратился к Грузии: предательство европейских стремлений недопустимо
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал нынешней власти Грузии, что предательство европейских стремлений недопустимо. Тем самым он поддержал требования демонстрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Президент Франции накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС обратился к грузинскому народу.
"Я хочу верить, что существует путь, который соответствует европейским стремлениям страны... Этот диалог является ответственностью каждого грузина. Он должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки", - заявил он.
Макрон подчеркнул, что "предательство европейских устремлений" грузинского народа, записанных в Конституции Грузии, недопустимо.
"Европейская мечта Грузии не должна быть подавлена. Этот выбор европейского пути является вашим суверенным решением, и это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны", - заявил он.
Президент добавил, что у Грузии не будет надежды на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются непропорциональным применением силы, а общественные организации, журналисты и члены оппозиционных партий подвергаются притеснениям, если не соблюдаются права на свободу выражения мнений и собраний.
Протесты в Грузии
Напомним, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Во время них победу одержала "Грузинская мечта".
Оппозиция, в свою очередь, отказалась признавать результаты выборов из-за случаев фальсификаций и призвала к протестам.
Позже правительство отказалось начинать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз (ЕС) до конца 2028 года, после чего десятки тысяч людей собрались в центре Тбилиси. Протесты продолжаются до сих пор. Более того, вчера к протестам в Тбилиси присоединились государственные служащие.
РБК-Украина также писало, что вечером, 7 декабря, стало известно о нападениях на митингующих и журналистов неизвестных групп молодых людей в балаклавах.
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