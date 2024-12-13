Макрон обратился к Грузии: предательство европейских стремлений недопустимо

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал нынешней власти Грузии, что предательство европейских стремлений недопустимо. Тем самым он поддержал требования демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа ".

Президент Франции накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС обратился к грузинскому народу.

"Я хочу верить, что существует путь, который соответствует европейским стремлениям страны... Этот диалог является ответственностью каждого грузина. Он должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки", - заявил он.

Макрон подчеркнул, что "предательство европейских устремлений" грузинского народа, записанных в Конституции Грузии, недопустимо.

"Европейская мечта Грузии не должна быть подавлена. Этот выбор европейского пути является вашим суверенным решением, и это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны", - заявил он.

Президент добавил, что у Грузии не будет надежды на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются непропорциональным применением силы, а общественные организации, журналисты и члены оппозиционных партий подвергаются притеснениям, если не соблюдаются права на свободу выражения мнений и собраний.