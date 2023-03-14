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Макрон зустрівся з Орбаном у Парижі: говорили про підтримку Українм та санкції проти РФ

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Париж, Вівторок 14 березня 2023 12:57
Макрон зустрівся з Орбаном у Парижі: говорили про підтримку Українм та санкції проти РФ Фото: президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися у Парижі. Під час перемовин політики зачепили тему агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Зазначається, що зустріч політиків стала нагодою ще раз підтвердити необхідність єдності європейських країн у підтримці України в умовах російської агресії, зокрема, шляхом жорсткого застосування санкцій проти РФ.

Макрон та Орбан також обговорили питання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, а також реформи спільного інтересу, які мають відбутися в парламенті Угорщини найближчими тижнями.

Політики приділили увагу питанню європейської промислової політики та конкурентоспроможності, а також темі міграції.

Вони також обговорили свої спільні бачення як щодо оборони з метою спільного визначення можливостей для зближення, так і з точки зору енергетики в рамках альянсу 11 країн на підтримку ядерної енергетики в Європі.

Нагадаємо, що нещодавно Орбан зазначав, що може переглянути відносини з Росією.

Окрім того, Макрон заявив, що Франція та Британія хочуть допомогти Україні з контрнаступом.

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Франція Угорщина Еммануель Макрон Виктор Орбан
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