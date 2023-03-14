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Макрон встретился с Орбаном в Париже: говорили о поддержке Украины и санкциях против РФ

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Париж, Вторник 14 марта 2023 12:57
Макрон встретился с Орбаном в Париже: говорили о поддержке Украины и санкциях против РФ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Париже. Во время переговоров политики затронули тему агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Отмечается, что встреча политиков стала возможностью еще раз подтвердить необходимость единства европейских стран в поддержке Украины в условиях российской агрессии, в частности, путем жесткого применения санкций против РФ.

Макрон и Орбан также обсудили вопросы ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также реформы общего интереса, которые должны пройти в парламенте Венгрии в ближайшие недели.

Политики уделили внимание вопросу европейской промышленной политики и конкурентоспособности, а также теме миграции.

Они также обсудили свои общие видения как в отношении обороны с целью совместного определения возможностей для сближения, так и с точки зрения энергетики в рамках альянса 11 стран по поддержке ядерной энергетики в Европе.

Напомним, что недавно Орбан отмечал, что может пересмотреть отношения с Россией.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция и Британия хотят помочь Украине с контрнаступлением.

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Франция Венгрия Эммануэль Макрон Виктор Орбан
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