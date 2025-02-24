Макрон зобов'язався забезпечити мир в Україні

"Після дискусій, що відбулися впродовж останніх кількох днів із європейськими колегами та союзниками, ми зобов'язуємося забезпечити справедливе, міцне та тривале повернення миру в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також Макрон пообіцяв разом із союзниками зміцнити безпеку європейців під час усіх майбутніх переговорів.