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Макрон зобов'язався забезпечити мир в Україні

Фото:і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зобов'язується забезпечити повернення миру в Україну. Це сталося після консультацій з європейськими колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента в соцмережі Х.

"Після дискусій, що відбулися впродовж останніх кількох днів із європейськими колегами та союзниками, ми зобов'язуємося забезпечити справедливе, міцне та тривале повернення миру в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також Макрон пообіцяв разом із союзниками зміцнити безпеку європейців під час усіх майбутніх переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що від дипломатів ЄС в офісі комісара із закордонних справ Каї Каллас надійшла пропозиція надати Україні новий великий пакет підтримки. Однак, за інформацією видання Spiegel, скептицизм проявили два ключові гравці: Франція і Німеччина. У країн є величезна заборгованість і практично немає можливості маневру у своїх національних бюджетах.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України