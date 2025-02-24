Макрон зобов'язався забезпечити мир в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зобов'язується забезпечити повернення миру в Україну. Це сталося після консультацій з європейськими колегами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента в соцмережі Х.
"Після дискусій, що відбулися впродовж останніх кількох днів із європейськими колегами та союзниками, ми зобов'язуємося забезпечити справедливе, міцне та тривале повернення миру в Україну", - йдеться в повідомленні.
Також Макрон пообіцяв разом із союзниками зміцнити безпеку європейців під час усіх майбутніх переговорів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що від дипломатів ЄС в офісі комісара із закордонних справ Каї Каллас надійшла пропозиція надати Україні новий великий пакет підтримки. Однак, за інформацією видання Spiegel, скептицизм проявили два ключові гравці: Франція і Німеччина. У країн є величезна заборгованість і практично немає можливості маневру у своїх національних бюджетах.
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