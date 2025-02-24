Макрон обязался обеспечить мир в Украине

"После дискуссий, состоявшихся в течение последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы обязуемся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину", - говорится в сообщении.

Также Макрон пообещал вместе с союзниками укрепить безопасность европейцев во время всех будущих переговоров.