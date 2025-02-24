Макрон обязался обеспечить мир в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обязуется обеспечить возвращение мира в Украину. Это произошло после консультаций с европейскими коллегами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.
"После дискуссий, состоявшихся в течение последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы обязуемся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину", - говорится в сообщении.
Также Макрон пообещал вместе с союзниками укрепить безопасность европейцев во время всех будущих переговоров.
Ранее РБК-Украина сообщало, что от дипломатов ЕС в офисе комиссара по иностранным делам Каи Каллас поступило предложение предоставить Украине новый большой пакет поддержки. Однако, по информации издания Spiegel, скептицизм проявили два ключевых игрока: Франция и Германия. У стран есть огромная задолженность и практически нет возможности маневра в своих национальных бюджетах.
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