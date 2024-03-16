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Макрон про візит в Україну: приїду з конкретними пропозиціями та рішеннями

Франція, Субота 16 березня 2024 22:12
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Макрон про візит в Україну: приїду з конкретними пропозиціями та рішеннями Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що має власне правило й збирається приїхати в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Макрона українським медіа для національного марафону "Єдині новини".

В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. Я поїду у Берлін, переговорю з канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Польщі. Я певен, що ми зможемо виділити додаткові фінанси", - сказав президент Франції.

Він додав, що, коли він "фізично приїде" в Україну - це означатиме конкретні пропозиції та рішення.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

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