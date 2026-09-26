Макрон зізнався, чи готовий втретє стати президентом Франції

Президент Франції Еммануель Макрон допускає, що в майбутньому може знову очолити країну, якщо його кандидатуру підтримають виборці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety .

Макрон нагадав, що Конституція Франції не дозволяє йому втретє поспіль претендувати на президентське крісло. Це означає, що у виборах 2027 року він брати участь не буде.

"Давайте будемо відвертими: згідно з нашою Конституцією, ви маєте право на два терміни, два терміни поспіль. Тож я завершу свій термін у травні наступного року, а французький народ обере когось іншого", - наголосив глава держави.

Журналісти також поцікавилися у Макрона, чи можливе його повернення до Єлисейського палацу після того, як це дозволятиме закон.

Макрон підтвердив, що такий сценарій справді можливий.

"Я нічого не виключаю. Повернення - це досить незвичайне явище, але побачимо. Життя непередбачуване, іноді навіть більше, ніж фільми", - зауважив французький лідер.

Що цікаво, нещодавно Макрон стверджував, що після завершення повноважень у 2027 році не планує продовжувати політичну діяльність.

"Я не займався політикою раніше і не займатимуся політикою після цього", - заявив він, фактично відкинувши можливість подальшої політичної кар'єри після завершення другого терміну.

Однак остання заява Макрона свідчить про те, що він все-таки допускає сценарій повернення у велику політику в майбутньому.