Макрон признался, готов ли в третий раз стать президентом Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает, что в будущем может снова возглавить страну, если его кандидатуру поддержат избиратели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety .

Макрон напомнил, что Конституция Франции не разрешает ему в третий раз подряд претендовать на президентское кресло. Это означает, что в выборах 2027 года он участвовать не будет.

"Давайте будем откровенными: согласно нашей Конституции, вы имеете право на два срока, два срока подряд. Так что я завершу свой срок в мае следующего года, а французский народ изберет кого-то другого", - подчеркнул глава государства.

Журналисты также поинтересовались у Макрона, возможно ли его возвращение в Елисейский дворец после того, как это позволит закон.

Макрон подтвердил, что такой сценарий действительно возможен.

"Я ничего не исключаю. Возвращение - это довольно необычно, но увидим. Жизнь непредсказуема, иногда даже больше, чем фильмы", - отметил французский лидер.

Что интересно, недавно Макрон утверждал, что по завершении полномочий в 2027 году не планирует продолжать политическую деятельность.

"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься политикой после этого", - заявил он, фактически отбросив возможность дальнейшей политической карьеры после завершения второго срока.

Однако последнее заявление Макрона свидетельствует о том, что он все-таки допускает сценарий возвращения в большую политику в будущем.