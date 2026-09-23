"Має бути соромно": Макрон жорстко розкритикував Трампа на Генасамблеї ООН

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого останнього виступу на Генеральній асамблеї ООН різко розкритикував президента США Дональда Трампа через його заяви про досягнення миру в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон поставив під сумнів заяви американського президента про успіх мирного плану, зазначивши, що незважаючи на оголошений мир, у секторі Газа досі не було відкрито жодного гуманітарного коридору.

Французький лідер заявив, що світ спостерігає за ситуацією, "за яку має бути соромно всім", і розкритикував Трампа за представлення свого плану щодо Гази як дипломатичного тріумфу.

"Рік тому тут, у цьому ж залі, близько десятка держав визнали Палестину. Я чую цинічні слова деяких людей: "Визнання - це лише папірець, подивіться на реальність", - сказав Макрон.

Під час виступу французький президент ударив кулаком по трибуні. Він підкреслив, що міжнародне співтовариство не може говорити про довіру, продовжуючи не діяти на тлі того, що відбувається в Газі.

"Але про яку довіру до нас може йтися, якщо ми й далі будемо не діяти перед тим, що відбувається в Газі? Дехто хизується нібито досягнутим миром. Але цей мир ні на секунду не відновив гуманітарний доступ. Невже ми просто стоятимемо і спостерігатимемо за цим видовищем, за яке має бути соромно всім нам?" - заявив Макрон.

Його виступ відбувся за кілька годин після промови Трампа з тієї самої трибуни. Президент США назвав свій 20-пунктовий мирний план щодо Гази дипломатичним успіхом.

Після критики Макрона Державний департамент США опублікував у соцмережі X цитату Трампа. Американський президент заявив про одноголосне схвалення Радою Безпеки ООН мирного плану щодо Гази та створення "Ради миру", назвавши ці події "фантастичними".

"Рік тому, коли я звертався до великих лідерів у цій залі, жорстока війна в Газі все ще тривала. Через кілька тижнів ми завершили війну в Газі, врятувавши незліченні тисячі життів", - сказав Трамп.

При цьому у Франції Макрон стикається з критикою частини політиків і активістів, які вважають, що після визнання Палестинської держави у вересні минулого року він зробив недостатньо.

У той же час Париж посилив позицію щодо насильства із боку ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі. Франція запровадила низку національних санкцій, а також розпочала процес заборони продукції із ізраїльських поселень на окупованому Західному березі.

"Погляньте, що відбувається на Західному березі, де щодня відбуваються порушення. Заради чого? ХАМАС ніколи не діяв на Західному березі", - заявив Макрон.