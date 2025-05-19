Макрон зажадав від Путіна згоди на перемир'я, запропоноване Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очільник Кремля Володимир Путін буде вже сьогодні повинен показати, що він хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост французького лідера в соцмережі Х.

Він розповів, що ввечері 18 травня поговорив із президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і главою уряду Італії Джорджею Мелоні після їхніх "переговорів у Києві та Тирані (Албанія)".

Макрон підкреслив, що Путін повинен буде погодитися на 30-денне припинення вогню, яке запропонував Трамп.

"Завтра президент Путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне беззастережне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою", - написав президент Франції.