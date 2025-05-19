Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Кремля Владимир Путин будет уже сегодня должен показать, что он хочет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.
Он рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".
Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.
"Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", - написал президент Франции.
Переговоры накануне звонка Трампа Путину
Напомним, несколько часов назад Reuters тоже писало, что Стармер провел переговоры с лидерами США, Италии, Франции и Германии - по поводу войны а Украине. В частности, стороны обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня.
Кроме того, в ходе разговора обсуждалось применение санкций, если Россия не будет относиться серьезно к прекращению огня и мирным переговорам.
Отметим, что эти переговоры состоялись накануне звонка Трампа Путину, который будет сегодня в понедельник, 19 мая.
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