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Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом

Понедельник 19 мая 2025 04:25
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Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Кремля Владимир Путин будет уже сегодня должен показать, что он хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

Он рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".

Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.

"Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", - написал президент Франции.

Переговоры накануне звонка Трампа Путину

Напомним, несколько часов назад Reuters тоже писало, что Стармер провел переговоры с лидерами США, Италии, Франции и Германии - по поводу войны а Украине. В частности, стороны обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня.

Кроме того, в ходе разговора обсуждалось применение санкций, если Россия не будет относиться серьезно к прекращению огня и мирным переговорам.

Отметим, что эти переговоры состоялись накануне звонка Трампа Путину, который будет сегодня в понедельник, 19 мая.

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Война в Украине Эммануэль Макрон Владимир Путин Режим прекращения огня
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