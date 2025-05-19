Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Кремля Владимир Путин будет уже сегодня должен показать, что он хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

Он рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".

Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.

"Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", - написал президент Франции.