Макрон заявив про створення нової архітектури безпеки після закінчення війни в Україні

Сьогодні французький лідер представляє нову військову доктрину і під час виступу назвав виклики, з якими зіткнеться Франція через війну в Україні. Макрон вважає, що війна, розв'язана Росією, може стати початком ширшого конфлікту.

"Агресія проти України ризикує стати прообразом більш масштабного суперництва в майбутньому, до якого ми не маємо підстав ставитися з фаталізмом і до якого ми не маємо наміру ставитися пасивно", - сказав президент.

При цьому Макрон заявив, що війна в Україні прояснює "стан миру, ослаблення норм та табу". Він упевнений, що Європа вже "не застрахована від ракетних ударів".

Президент Франції додав, що після встановлення миру Європі потрібно сідати за стіл переговорів та створювати нову систему безпеки.

"Нам доведеться малювати всі наслідки, тобто будувати нову архітектуру безпеки та оновлені рамки стабільності та контролю над озброєннями", - заявив Макрон.