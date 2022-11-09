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Макрон заявил о создании новой архитектуры безопасности после окончании войны в Украине

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европе нужно создать новую архитектуру безопасности после окончания войны в Украине. Также необходимо усилить контроль над вооружением.

Об этом заявил президент Франции Эммануель Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Сегодня французский лидер представляет новую военную доктрину и в ходе выступления назвал вызовы, с которыми столкнется Франция из-за войны в Украине. Макрон считает, что развязанная Россией война может стать началом более широкого конфликта.

"Агрессия против Украины рискует стать прообразом более масштабного соперничества в будущем, к которому у нас нет оснований относиться с фатализмом и к которому мы не намерены относиться пассивно", - сказал президент.

При этом Макрон заявил, что война в Украине проясняет "состояние мира, ослабление норм и табу". Он уверен, что Европа уже "не застрахована от ракетных ударов".

Президент Франции добавил, что после установления мира Европе нужно садиться за стол переговоров и создавать новую систему безопасности.

"Нам придется рисовать все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные рамки стабильности и контроля над вооружениями", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы продолжить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Эммануэль МакронФранцияВойна в Украине