Макрон заявив, що не знав про приїзд Дурова у Францію
Президент Франції Еммануель Макрон не знав про приїзд власника Telegram Павла Дурова до країни і не планував зустрічатися з ним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я абсолютно не знав про приїзд пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не знаю про приїзди та від'їзди громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні", - заявив Макрон на прес-конференції у четвер під час дводенного візиту до Сербії.
Він також підтримав рішення Франції у 2021 році надати Дурову французьке громадянство за рідкісною процедурою для високопоставлених осіб.
"Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, будь то митці, спортсмени чи підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови і розвивають багатство, інновації... отримувати французьке громадянство", - сказав президент.
Затримання Дурова у Франції
Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже неподалік Парижу було затримано співзасновника російського мессенджера Telegram Павла Дурова. У Франції щодо нього порушено справу за звинуваченнями у відмиванні грошей, тероризмі й шахрайстві через месенджер.
Президент Макрон заявив, що затримання Дурова не має жодного політичного підтексту та проведене у рамках судового розслідування.
Ввечері 28 серпня Дурова звільнили з-під варти, але висунули звинувачення і взяли під судовий нагляд.
В Європейському Союзі також проводиться розслідування щодо ймовірного порушення Telegram цифрових правил ЄС.
Детальніше про те, хто такий Павло Дуров і за що його судять у Франції, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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