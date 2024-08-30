Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде владельца Telegram Павла Дурова в страну и не планировал встречаться с ним.

"Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет", - заявил Макрон на пресс-конференции в четверг во время двухдневного визита в Сербию.

Он также поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство по редкой процедуре для высокопоставленных лиц.

"Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство", - сказал президент.