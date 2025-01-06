Макрон заявив, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань

Макрон, під час щорічної зустрічі французьких послів закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". Адже, на його думку, "лише вони можуть їх вести", щоб вирішити конфлікт, спричинений російським вторгненням у 2022 році.

"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів", в той час, як європейці повинні будуть "побудувати гарантії безпеки" для України, "що буде їх першочерговим обов'язком", заявив Макрон.

Французький лідер також вважає, що попри обіцянки нового президента США Дональда Трампа, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде".

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", - сказав Макрон.

Він додав, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців. Та заявив, що довіра до Заходу буде "підірвана", якщо погодитись на "компроміс" через "втому" від війни.

Гарантії безпеки для України

Раніше ми писали про те, що Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

На це Зеленський відповів, що російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів. Президент України наголосив, що Путін знаходитиме причини утримуватися від діалогу, поки не погодяться на його умови.