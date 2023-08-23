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Макрон заявив, що готовий поговорити з Путіним за необхідності

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним у разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.

За словами Макрона, однією з тем розмови з Путіним може бути питання безпеки Європи.

"НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.

Відповідаючи на запитання про те, чи "розірвано зв'язок" із російським лідером, Макрон сказав: "Я знову поговорю з ним, коли це буде корисним".

Макрон на саміті БРІКС

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Катрін Колона розповіла, що президент Еммануель Макрон хоче отримати запрошення на саміт БРІКС, який відбудеться у серпні у ПАР.

На саміті може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін. Але його участь ще залишається під питанням, оскільки у ПАР главу Кремля можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

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Володимир ПутінЕммануель МакронВійна Росії проти України