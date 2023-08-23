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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным при необходимости

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point.

По словам Макрона, одной из тем разговора с Путиным может быть вопрос безопасности Европы.

"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Отвечая на вопрос о том, "разорвана ли связь" с российским лидером, Макрон сказал: "Я снова поговорю с ним, когда это будет полезным".

Макрон на саммите БРИКС

Недавно министр иностранных дел Франции Катрин Колона рассказала, что президент Эммануэль Макрон хочет получить приглашение на саммит БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

На саммите может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. Но его участие еще остается под вопросом , поскольку в ЮАР главу Кремля могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

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