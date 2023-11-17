Макрон заявив про переговори зі Швейцарією щодо реекспорту зброї для України

Макрон зазначив, що поважає нейтральний статус Швейцарії та водночас її чітку дипломатичну позицію підтримки України.

"Щодо тих дебатів, які існують, то мова іде не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці", - сказав він під час спільної прес-конференції за участі президента Швейцарії Алена Берсе, відповідаючи на питання журналістів.

Макрон озвучив оптимістичний прогноз щодо переговорів, які вже тривають. Вони, на думку французького президента, дозволять водночас поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати зброю.

"Вона (підтримка України, - ред.) не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні", - констатував Макрон.

Ситуація з постачанням зброї Швейцарії в Україну

Нагадаємо, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету з 1815 року. При цьому вона висловила підтримку Україні та допомагає гуманітарно. У травні 2023 року повідомлялося, що Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки в країні ухвалено закон, який забороняє таку допомогу.

Президент України Володимир Зеленський звертався до Швейцарії із проханням дозволити реекспорт. У червні 2023 року Рада кантонів - верхня палата парламенту Швейцарії - схвалила реекспорт зброї в Україну. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.