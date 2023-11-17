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Макрон заявил о переговорах со Швейцарией по реэкспорту оружия для Украины

Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Швейцарию, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Макрон отметил, что уважает нейтральный статус Швейцарии и в то же время ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины.

"Что касается существующих дебатов, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", - сказал он во время совместной пресс-конференции с участием президента Швейцарии Алена Берсе, отвечая на вопросы журналистов.

Макрон озвучил оптимистический прогноз относительно уже продолжающихся переговоров. Они, по мнению французского президента, позволят одновременно совместить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.

"Она (поддержка Украины, - ред.) не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна победить в этой войне", - констатировал Макрон.

Ситуация с поставкой оружия Швейцарии в Украину

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета с 1815 года. При этом она выразила поддержку Украине и помогает гуманитарно. В мае 2023 года сообщалось, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт. В июне 2023 года Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - одобрил реэкспорт оружия в Украину. Подробнее - в материале РБК-Украина.

 

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