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Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю TF1.

За думкою Макрона, тема НАТО, зокрема неможливості розширення альянсу, стане однією з тем переговорів України та Росії. Політик вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для Росії.

Водночас Макрон підкреслив, що Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією та за яких умов.

"Це український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, від нас це не залежить", - сказав президент Франції.

При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.

Нагадаємо, Еммануель Макрон неодноразово виступав за продовження діалогу між Україною та РФ, він також один з небагатьох європейських лідерів підтримує зв'язок з Володимиром Путіним. Зокрема, Макрон заявив, що хотів би оговорити з главою Кремля окуповану ЗАЕС.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна Росії проти України