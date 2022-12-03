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Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью TF1.

По мнению Макрона, тема НАТО, в том числе невозможность расширения альянса, станет одной из тем переговоров Украины и России. Политик считает, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать и гарантии для России.

В то же время Макрон подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией и при каких условиях.

"Это украинский народ должен решать сам и решать, при каких условиях, как, когда от нас это не зависит", - сказал президент Франции.

При этом он добавил, что Европа не вовлечена в войну и не принимает ее, но от нее зависит будущая безопасность ЕС.

Напомним, Эммануэль Макрон не раз выступал за продолжение диалога между Украиной и РФ, он также один из немногих европейских лидеров поддерживает связь с Владимиром Путиным. В частности, Макрон заявил, что хотел бы обсудить с главой Кремля оккупированную ЗАЭС.

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