Макрон захотів обговорити з Путіним окуповану ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, аби обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв'язатися з гендиректором МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Емануеля Макрона в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI.

Він зазначив, серед питань, що викликають занепокоєння - це ядерна "проблема із Запорізькою АЕС, яка перебуває в центрі бойових дій".

"Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом Путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики", - анонсував Макрон.

За його словами, в цьому діалозі з Москвою "необхідно зосередитися на конкретних темах".

"Що стосується найближчих тижнів, то завдання полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, продовжувати допомагати у військовому плані, уникнути ескалації і підготувати діалог до того дня, коли всі повернуться за стіл переговорів", - продовжив Макрон.

За словами французького лідера, під час поїздки до США та переговорів з президентом Джо Байденом, сторони "глибоко та довго дискутували щодо ситуації в Україні".

"Париж і Вашингтон поділяють те саме бачення речей продовжувати допомагати Україні чинити опір перед обличчям бомбардувань їхніх цивільних інфраструктур і робити все, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Водночас прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков вже відреагував на заяву Макрона. Він заявив про те, що точна дата телефонної розмови наразі невідома.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вже неодноразово заявляв про свій намір поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Про таку ініціативу він розповідав ще до поїздки у Вашингтон до Джо Байдена.

Додамо, також ми писали, що французький президент досі вважає можливим проведення мирних переговорів між Україною та Росією щодо закінчення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.