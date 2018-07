Макрон заявил, что Трамп никогда не угрожал выйти из НАТО

Лидеры стран-членов Альянса встретились на внеочередной сессии в четверг утром

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп никогда ни публично, ни в частном порядке, не угрожал выйти из НАТО. Об этом сообщает The Associated Press‏.

"Президент Трамп никогда ни на публике, ни наедине, не угрожал выйти из НАТО", - сказал Макрон журналистам.

BREAKING: Macron says Trump 'never at any moment, either in public or in private, threatened to withdraw from NATO.'