Макрон заявил, что Трамп никогда не угрожал выйти из НАТО

Лидеры стран-членов Альянса встретились на внеочередной сессии в четверг утром

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп никогда ни публично, ни в частном порядке, не угрожал выйти из НАТО. Об этом сообщает The Associated Press‏.

"Президент Трамп никогда ни на публике, ни наедине, не угрожал выйти из НАТО", - сказал Макрон журналистам.

BREAKING: Macron says Trump 'never at any moment, either in public or in private, threatened to withdraw from NATO.' — The Associated Press (@AP) 12 липня 2018 р.

Макрон отметил, что лидеры 29 членов Альянса встретились на внеочередной сессии в четверг утром по просьбе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО, "но необходимости в этом нет".

"Я думаю, что я могу, но необходимости в этом нет", - заявил он, отвечая на вопрос относительно того, может ли он принять решение о выходе США из НАТО без поддержки и одобрения Конгресса.

Кроме того, Трамп заявил, что сообщил лидерам НАТО, что будет очень недоволен, если они не повысят выполнения своих обязательств относительно расходов на оборону, поскольку в бюджете НАТО 90% от США.