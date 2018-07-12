Макрон заявив, що Трамп ніколи не погрожував вийти з НАТО

Лідери країн-членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи ні публічно, ні в приватному порядку, не погрожував вийти з НАТО. Про це повідомляє The Associated Press.

"Президент Трамп ніколи ні на публіці, ні наодинці, не погрожував вийти з НАТО", - сказав Макрон журналістам.

BREAKING: Macron says Trump 'never at any moment, either in public or in private, threatened to withdraw from NATO.' — The Associated Press (@AP) 12 липня 2018 р.

Макрон зазначив, що лідери 29 членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці на прохання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".

"Я думаю, що я можу, але потреби в цьому немає", - заявив він, відповідаючи на питання щодо того, чи може він прийняти рішення про вихід США із НАТО без підтримки і схвалення Конгресу.

Крім того, Трамп заявив, що повідомив лідерам НАТО, що буде дуже незадоволеним, якщо вони не підвищать виконання своїх зобов'язань щодо витрат на оборону, оскільки у бюджеті НАТО 90% від США.