Макрон заявив, що Трамп ніколи не погрожував вийти з НАТО

Новини Політика 12.07.2018 - 14:56
Фото: Макрон і Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)
Фото: Макрон і Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Лідери країн-членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи ні публічно, ні в приватному порядку, не погрожував вийти з НАТО. Про це повідомляє The Associated Press.

"Президент Трамп ніколи ні на публіці, ні наодинці, не погрожував вийти з НАТО", - сказав Макрон журналістам.

Макрон зазначив, що лідери 29 членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці на прохання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".

"Я думаю, що я можу, але потреби в цьому немає", - заявив він, відповідаючи на питання щодо того, чи може він прийняти рішення про вихід США із НАТО без підтримки і схвалення Конгресу.

Крім того, Трамп заявив, що повідомив лідерам НАТО, що буде дуже незадоволеним, якщо вони не підвищать виконання своїх зобов'язань щодо витрат на оборону, оскільки у бюджеті НАТО 90% від США.

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Теги:  НАТО,  Дональд Трамп,  Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС