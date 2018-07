Макрон заявив, що Трамп ніколи не погрожував вийти з НАТО

Лідери країн-членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи ні публічно, ні в приватному порядку, не погрожував вийти з НАТО. Про це повідомляє The Associated Press.

"Президент Трамп ніколи ні на публіці, ні наодинці, не погрожував вийти з НАТО", - сказав Макрон журналістам.

BREAKING: Macron says Trump 'never at any moment, either in public or in private, threatened to withdraw from NATO.'