Макрон заявив, що Трамп ніколи не погрожував вийти з НАТО
Лідери країн-членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи ні публічно, ні в приватному порядку, не погрожував вийти з НАТО. Про це повідомляє The Associated Press.
"Президент Трамп ніколи ні на публіці, ні наодинці, не погрожував вийти з НАТО", - сказав Макрон журналістам.
BREAKING: Macron says Trump 'never at any moment, either in public or in private, threatened to withdraw from NATO.'— The Associated Press (@AP) 12 липня 2018 р.
Макрон зазначив, що лідери 29 членів Альянсу зустрілися на позачерговій сесії в четвер вранці на прохання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".
"Я думаю, що я можу, але потреби в цьому немає", - заявив він, відповідаючи на питання щодо того, чи може він прийняти рішення про вихід США із НАТО без підтримки і схвалення Конгресу.
Крім того, Трамп заявив, що повідомив лідерам НАТО, що буде дуже незадоволеним, якщо вони не підвищать виконання своїх зобов'язань щодо витрат на оборону, оскільки у бюджеті НАТО 90% від США.