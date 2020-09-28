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Макрон заявил, что поддержит санкции против властей Беларуси

Автор: Максим Зайченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит санкции в отношении властей Беларуси. Он также призвал "положить конец произвольным арестам" в стране.

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Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Bloomberg.

"У нас есть общая цель, и мы надеемся, что сможем принять санкции в ближайшее время... Мы должны услышать стремление демонстрантов к свободе. Белорусские власти должны прекратить произвольные аресты”, - сказал он.

Визит Макрона в Литву был запланирован еще до начала протестов в Беларуси, но теперь эта тема стала предметом разговора на встрече лидеров двух государств.

Отметим, ранее Макрон назвал ситуацию в Беларуси кризисом власти и отметил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти с поста президента.

Лукашенко в ответ на слова президента Франции вспомнил акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция. По его словам, Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад.

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