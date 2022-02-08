Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе. Он отметил, что этот вопрос он обсудил с президентами Украины и России Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Макрона и Владимира Зеленского.
"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.
По его словам, вопрос создания систем безопасности в Европе он обсуждал сегодня с Зеленским, вчера с Путиным и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами.
"В ближайшие дни и месяцы нам необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию", - добавил Макрон.
Он добавил, что на ближайшие недели стоят тяжелые задания. Среди них он отметил:
- методичное и решительное выполнение минских соглашений;
- широкий диалог по всем вопросам в инновационном ключе по вопросам безопасности.
Напомним, сегодня, 8 февраля, в Киеве прошли переговоры Зеленского и Макрона. Подробности встречи президентов Украины и Франции - в материале РБК-Украина.
Отметим, накануне визита в Украину Макрон провел встречу с Владимиром Путиным.