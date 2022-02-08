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Макрон заявив про необхідність розробити нові системи гарантій безпеки у Європі

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:26
Макрон заявив про необхідність розробити нові системи гарантій безпеки у Європі Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність розробити нові системи гарантій безпеки у Європі. Він зазначив, що це питання він обговорив з президентами України і Росії Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним і європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Макрона та Володимира Зеленського.

"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", - сказав Макрон.

За його словами, питання створення систем безпеки в Європі він обговорював сьогодні із Зеленським, учора з Путіним та постійно обговорює з європейськими та американськими партнерами.

"Найближчими днями та місяцями нам необхідно спільно зробити все необхідне для того, щоб ми змогли представити нові механізми гарантій безпеки та за їх допомогою отримати відчутну деескалацію", - додав Макрон.

Віт додав, що на найближчі тижні стоять тяжкі завдання. Серед них він наголосив:

  • методичне та рішуче виконання мінських угод;
  • широкий діалог з усіх питань в інноваційному ключі з питань безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, у Києві пройшли переговори Зеленського та Макрона. Подробиці зустрічі президентів України та Франції – у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, напередодні візиту до України Макрон провів зустріч із Володимиром Путіним.

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