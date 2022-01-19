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Макрон заявил о необходимости диалога с РФ для коллективной безопасности континента

Новина українською →
Франция, Среда 19 января 2022 14:22
Макрон заявил о необходимости диалога с РФ для коллективной безопасности континента Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что обостренные отношения России и Украины остаются источником напряженности на континенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он также отметил, что Франция вместе с Германией продолжит в рамках нормандского формата поиск решений для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

"Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта в Украине", - сказал Макрон. По его словам, "этот конфликт остается источником напряженности на континенте".

Напомним, ранее президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.

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