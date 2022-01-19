Макрон заявив про необхідність діалогу з РФ для колективної безпеки континенту
Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті. Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що загострені відносини Росії і України залишаються джерелом напруженості на континенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією", - заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Він також зазначив, що Франція разом з Німеччиною продовжить в рамках нормандського формату пошук рішень для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.
"Ми продовжимо разом з Німеччиною в рамках нормандського формату пошук політичного рішення для врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Макрон. За його словами, "цей конфлікт залишається джерелом напруженості на континенті".
Нагадаємо, раніше президенти Франції і Фінляндії Еммануель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.
Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.