Президенты Франции и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию финского президента.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.