Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездах за границу летом

Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом. Первый случай был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что во Франции за последние сутки подтвердили 306 смертей от коронавируса. Общее количество умерших от COVID-19 во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).

Отметим, в стране с 11 мая начнут смягчать карантинные меры.