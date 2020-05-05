Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздах за кордон влітку

Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Франції за останню добу підтвердили 306 смертей від коронавірусу. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Франції складає - 25 201 особу (15 826 в лікарнях і 9375 в соціальних і медико-соціальних закладах, переважно будинки для людей похилого віку).

Відзначимо, в країні з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи.