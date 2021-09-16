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Макрон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Автор: Тиберий Юрик

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооруженными силами лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрауи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Макрона.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Великой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - написал президент Франции.

По данным Reuters, аль-Сахрауинапала на солдат США во время смертельной атаки в 2017 году. В августе 2020 года аль-Сахрауи лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их водителя из Нигерии.

Напомним, что военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане.

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ФранцияИГИЛ