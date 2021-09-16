Макрон заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ у Великій Сахарі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Макрона.

"Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними групами в Сахелі", - написав президент Франції.

За даними Reuters, аль-Сахрауїнапала на солдатів США під час смертельної атаки в 2017 році. У серпні 2020 року аль-Сахрауї особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників та їх водія з Нігерії.