Макрон заявил, что в интересах Европы установить политический диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в интересах Европы, Франции и Польши - установить требовательный политический диалог с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

При этом он отметил, что безопасность Франции и ее партнеров является главным приоритетом для него.

"Я не наивный, но понимаю, что в интересе безопасности Европы, Франции и Польши - установить требовательный политический диалог с Россией. Этот диалог, даже если тяжелый, является необходимым условием прогресса в деле Украины", - заявил французский президент.

Напомним, Эммануэль Макрон во время визита в Польшу 3 февраля обсудит работу нормандского формата с президентом Польши Анджеем Дудой. Ситуация на Донбассе, а также работа нормандского формата является одной из важных тем, которые обсудят лидеры Франции и Польши во время встречи.

Кроме того, Польша не планирует войти в состав "нормандской четверки". По словам главы польского Министерства иностранных дел, Польша не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.