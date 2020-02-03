Макрон и Дуда обсудят нормандский формат

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Нормандский формат будет одним из важных вопросов встречи лидеров Франции и Польши

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Польшу обсудит работу нормандского формата с польским президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.

Как сообщили в Кабинете польского президента, ситуация на Донбассе, а также работа нормандского формата является одной из важных тем, которые будут обсуждать лидеры Франции и Польши во время встречи.

"Мы хотим выяснить, как Франция сегодня оценивает ход работы в нормандском формате и в минском процессе", - отметил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерски.

Также он отметил, что Польша планирует продлить санкции против России в связи с аннексией Крыма.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Польша не планирует войти в нормандский формат. По словам главы польского МИД, Польша не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

Также сообщалось, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны. По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, на следующую нормандскую встречу Украина должна привезти новый пакет договоренностей, что позволит провести местные выборы в октябре 2020 года на всей территории страны.