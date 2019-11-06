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В Украину прибыла оценочная миссия НАТО

Новости » Политика     06.11.2019 - 12:12
В Украину прибыла оценочная миссия НАТО
Иллюстративное фото (Ideologs.com)

Миссия оценит выполнение Украиной годовой национальной программы

В среду, 6 ноября, в Украину прибыла миссия НАТО для оценки выполнения годовой национальной программы (ГНП). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Миссии НАТО в Украине в Facebook.

Как сообщается, миссия НАТО в течение 6-8 ноября будет встречаться с представителями центральных органов исполнительной власти, которые были привлечены к выполнению ГНП под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год.

"По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету об исполнении РНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО", - добавили в альянсе.

Кроме того, 11 декабря в штаб-квартире НАТО проведут последнее заседание Комиссии Украина-НАТО, где представят оценку выполнения ГНП на 2019 год. Заседание состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.

В Украину прибыла оценочная миссия НАТО

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Партнерство предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставление возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.

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