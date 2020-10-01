Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за месяц провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ведомстве отметили, что в ходе разговора рассмотрели взаимодействие в формате Минской группы ОБСЕ. Путин и Макрона также призвали Азербайджан и Армению к скорейшему и полному прекращению огня.
Политики сошлись во мнении, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили события в Беларуси, однако в Кремле деталей разговора не уточняют.
Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что урегулировать конфликт Армении и Азербайджана без России невозможно.
Кроме того, президент Франции заявил, что сотрудничество с Россией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.