Макрон заявив про джихадистів, які воюють в Карабасі

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, за даними французької розвідки, присутні бойовики джихадистських угруповань з Сирії. Вони проникли в регіон через Туреччину.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон перед початком саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє DW.

За його словами, йдеться про "дуже серйозний" новий факт, і він повинен стати предметом обговорення глав держав і урядів країн ЄС.

Макрон додав, що домовився з президентами РФ і США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом про подальший обмін інформацією про ситуацію з тим, щоб зробити "з неї всі висновки".

За його словами, Мінська група Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) продовжить домагатися припинення вогню "без попередніх умов" і врегулювання конфлікту між Баку і Єреваном "на правовій основі".

Нагадаємо, Макрон і Путін обговорили ситуацію в Карабасі.

Раніше Макрон заявляв, що врегулювати конфлікт Вірменії та Азербайджану без Росії неможливо.

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі може стати новою великою проблемою аж до того, що Кавказ може перетворитися на Сирію.

Сьогодні стало відомо, що іноземні журналісти потрапили під обстріл в Нагірному Карабасі. Зокрема, поранення отримали два репортера французької газети Le Monde.