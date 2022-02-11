ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон завтра проведе переговори з Путіним

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 22:07
Макрон завтра проведе переговори з Путіним Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 11 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікується, що вони обговорять недавні переговори французького лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні", - заявили в Єлисейському палаці.

Переговори двох президентів в коментарі "РИА Новости" підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Справді, на завтра (у Путіна - ред.) запланована розмова з Макроном", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Макрон після консультацій з керівництвом України зателефонує російському лідеру.

Відзначимо, що на переговорах з Макроном, Путін заявив, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Еммануель Макрон
NEWS
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи