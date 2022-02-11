Макрон завтра проведе переговори з Путіним
У суботу, 11 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікується, що вони обговорять недавні переговори французького лідера з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні", - заявили в Єлисейському палаці.
Переговори двох президентів в коментарі "РИА Новости" підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.
"Справді, на завтра (у Путіна - ред.) запланована розмова з Макроном", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Макрон після консультацій з керівництвом України зателефонує російському лідеру.
Відзначимо, що на переговорах з Макроном, Путін заявив, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".