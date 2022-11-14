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Макрон зателефонує Путіну після саміту G20, - ЗМІ

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати голові Кремля Володимиру Путіну після завершення саміту G20.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Як пише видання, Макрон зателефонує Путіну після G20. Також високопоставлений представник Єлисейського палацу висловив нібито жаль через "ізоляцію" голови Кремля після вторгнення на територію України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Путін не поїхав на саміт G20, бо боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу.

Тим часом війна в Україні стане однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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