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Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді"

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Вівторок 01 листопада 2022 18:05
Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді" Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єлисейського палацу.

Президент Макрон та президент України Володимир Зеленський обговорили зупинення Росією виконання угоди про експорт українського зерна морським коридором.

"Президент Макрон засудив одностороннє рішення Росії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Пізніше президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла.

В ООН вважають, що попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

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