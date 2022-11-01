Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді"
Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єлисейського палацу.
Президент Макрон та президент України Володимир Зеленський обговорили зупинення Росією виконання угоди про експорт українського зерна морським коридором.
"Президент Макрон засудив одностороннє рішення Росії", - йдеться у повідомленні.
За його словами, це вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці
Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".
Пізніше президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла.
В ООН вважають, що попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.
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